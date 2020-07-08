По факту пожара в Новоайдарском районе Луганской области открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Следователи продолжают проводить осмотр места происшествия. В настоящее время подтверждена гибель 3-х граждан.

В Новоайдарскую больницу эвакуированы 23 жителя с. Смоляниново, из них - 16 детей эвакуированы в детское отделение.

Среди взрослых эвакуированных 7 человек с диагнозами - термические ожоги тела, отравление продуктами горения, острая реакция на стресс.

В Северодонецкую больницу были госпитализированы 5 человек, двум из них оказали помощь и они покинули больницу.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

7 июля в ГосЧС сообщили, что в результате пожаров погибли 5 человек и 9 – госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 45 жилых домов в с. Смоляниново.

В то же время утром 8 июля в ГосЧС отметили, что во время тушения пожара были обнаружены тела 3 погибших.