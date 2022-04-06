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За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності мера Рубіжного (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними слідства, у березні 2022 року мер міста Рубіжне здійснював публічні заклики до підтримки рішень та дій Російської Федерації в частині так званої «віськової операції» на території України, збройних формувань та окупаційної адміністрації РФ. Також він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ, до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території України. 
ForUm

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