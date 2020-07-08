также в разделеПроисшествия
На Львовщине священник изготавливал и продавал оружие 14
Зеленский: Потерявшие в результате пожара на Луганщине жилье получат по 300 тысяч 33
ГосЧС: Пожары на Луганщине не угрожают населенным пунктам 11
Число жертв пожара на Луганщине возросло до 5 человек 32
Полиция рассматривает три версии пожара на Луганщине 192
В результате пожара на Луганщине умер еще один человек 36
По факту пожара на Луганщине завели дело 27
Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, ранены 4 военных 12
ГосЧС: Во время тушения пожара на Луганщине обнаружены тела 3 погибших 21
Штаб ООС: Число жертв пожара на Луганщине увеличилось 43
К тушению пожаров на Луганщине привлекли ВСУ, Нацгвардию и авиацию 27
Число жертв лесного пожара на Луганщине возросло до 5 человек 41
В результате лесных пожаров на Луганщине погибли 4 человека, сгорели более 100 домов 45
На Луганщине из-за лесных пожаров эвакуируют жителей 2 поселков 59
На Полтавщине неизвестные взорвали авто Укрпочты и похитили 2,5 миллиона 42
В Луцке в результате ДТП погиб 25-летний патрульный 13
На Луганщине произошел масштабный лесной пожар 66
В Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд 50

Правоохранители проверяют еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области — попадание снаряда с неподконтрольной территории.

Об этом на заседании правительства 8 июля заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает hromadske.

«Мы проверяем версию возможного попадания снарядов с неподконтрольной Украине территории. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел боеприпасами военно-опорного пункта со стороны противника», — отметил Клименко.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По последним данным, погибли 5 человек и 9 (из них 2 детей) – госпитализированы. Сгорело 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основные версии возникновения пожара.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги