Правоохранители проверяют еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области — попадание снаряда с неподконтрольной территории.

Об этом на заседании правительства 8 июля заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает hromadske.

«Мы проверяем версию возможного попадания снарядов с неподконтрольной Украине территории. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел боеприпасами военно-опорного пункта со стороны противника», — отметил Клименко.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По последним данным, погибли 5 человек и 9 (из них 2 детей) – госпитализированы. Сгорело 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основные версии возникновения пожара.