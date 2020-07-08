Полиция рассматривает три основные версии возникновения масштабного пожара на Луганщине, среди основных причин возгорания - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины во время заседания оперативного штаба на месте ликвидации последствий пожара, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, общая площадь пожара составляет около 5000 гектаров. Вследствие чрезвычайной ситуации погибли четверо местных жителей, огнем повреждено и уничтожено более сотни домов граждан.

«Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, это - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия. Сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена ​​только после проведения комплекса необходимых экспертиз. Основная задача сейчас - спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы», - сообщил Клименко.

К документированию и фиксации обстоятельств чрезвычайного происшествия привлечены более 50 следователей в составе усиленных следственно-оперативных групп, созданы поисковые группы оперативников блока криминальной полиции. На охрану общественной безопасности и порядка на месте ликвидации пожаров задействовано более 200 полицейских.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

7 июля в ГосЧС сообщили, что в результате пожаров погибли 5 человек и 9 – госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 45 жилых домов в с. Смоляниново.

В то же время утром 8 июля в ГосЧС заявили, что подтверждена гибель 4 граждан.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины