также в разделеПроисшествия
ГосЧС: Пожары на Луганщине не угрожают населенным пунктам
Число жертв пожара на Луганщине возросло до 5 человек 13
В результате пожара на Луганщине умер еще один человек 27
По факту пожара на Луганщине завели дело 18
Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, ранены 4 военных 11
ГосЧС: Во время тушения пожара на Луганщине обнаружены тела 3 погибших 19
Штаб ООС: Число жертв пожара на Луганщине увеличилось 28
К тушению пожаров на Луганщине привлекли ВСУ, Нацгвардию и авиацию 27
Число жертв лесного пожара на Луганщине возросло до 5 человек 41
В результате лесных пожаров на Луганщине погибли 4 человека, сгорели более 100 домов 43
На Луганщине из-за лесных пожаров эвакуируют жителей 2 поселков 57
На Полтавщине неизвестные взорвали авто Укрпочты и похитили 2,5 миллиона 41
В Луцке в результате ДТП погиб 25-летний патрульный 13
На Луганщине произошел масштабный лесной пожар 61
В Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд 49
На Виннитчине неизвестные похитили из банкомата около миллиона гривен 18
На Житомирщине застрелился 13-летний парень 32
На западе Украины остаются подтопленными 5 населенных пунктов 14

Полиция рассматривает три основные версии возникновения масштабного пожара на Луганщине, среди основных причин возгорания - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины во время заседания оперативного штаба на месте ликвидации последствий пожара, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, общая площадь пожара составляет около 5000 гектаров. Вследствие чрезвычайной ситуации погибли четверо местных жителей, огнем повреждено и уничтожено более сотни домов граждан.

«Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, это - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия. Сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена ​​только после проведения комплекса необходимых экспертиз. Основная задача сейчас - спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы», - сообщил Клименко.

К документированию и фиксации обстоятельств чрезвычайного происшествия привлечены более 50 следователей в составе усиленных следственно-оперативных групп, созданы поисковые группы оперативников блока криминальной полиции. На охрану общественной безопасности и порядка на месте ликвидации пожаров задействовано более 200 полицейских.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

7 июля в ГосЧС сообщили, что в результате пожаров погибли 5 человек и 9 – госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 45 жилых домов в с. Смоляниново.

В то же время утром 8 июля в ГосЧС заявили, что подтверждена гибель 4 граждан.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
27
Теги