Зеленский и все его приспешники из "слуг народа" практически за три года при власти покрывают систематически свою неэффективность и непрофессионализм в работе управлением государства за счет постоянно создаваемого искусно хаоса и беспредела в стране. Об этом в своем телеграм-канале пишет нардеп Виктор Медведчук.

Своим дотошным враньем обманывают весь украинский народ, говоря с экранов телевизора о так называемом мифическом росте благосостояния населения.

Самая острая проблема населения — это ощутимое падение за два года правления Зеленского материального положения для большинства наших украинских сограждан, которое составляет более 50%. А это значит, что стремительно растет, согласно данным Opendatabot.ua, количество долгов и должников — физических лиц.

За прошлый год численность долгов в Едином реестре должников выросла почти на 1,5 млн, а их суммарное количество увеличилось на 29%. Для сравнения, в 2020 году прирост составлял 1,2 млн задолженностей, а всего за два года число долгов увеличилось на 69%.

Быстрее всего растут следующие категории должников:

- взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями составляет +47%, или +567 тыс. долгов;

- задолженность по оплате коммунальных услуг составляет +41%, или 140 тысяч долгов за 2021 год, а за два года - более чем вдвое.

Общий долг на 1 января 2022 года составляет 81,4 млрд грн; долги по делам об административных правонарушениях составляют +35%, или +285 тыс. долгов.

Неудивительно, что на самом деле миллионы украинцев за период президентства Владимира Зеленского, которым он изначально каждому втерся в доверие, а спустя три года гнусно обманывает, мы можем наблюдать темп ускоренного массового разочарования как самим Зеленским, так и его "слугами народа".

И их уход от власти, а в последующем привлечение к уголовной ответственности в рамках закона за совершенные ими преступления против человечности — это вопрос времени!