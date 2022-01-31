Следователи ГБР сообщили о подозрении руководителю ГосЧС Луганской области и бывшему начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебная халатность которых нанесла государству ущерб на сумму более 5 миллиардов гривен. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе бюро.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что в начале июля 2020 должностные лица ГосЧС и управления ЛХГ владели информацией о возникновении крупного лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области.

Однако должностные лица:

• не приняли надлежащих мер по локализации пожара;

• не обеспечили эффективное взаимодействие между возглавляемыми ведомствами;

• несвоевременно создали штаб для борьбы с пожаром;

• не обеспечили эффективное использование техники с целью локализации и ликвидации пожара с учетом сложных погодных условий;

• не организовали проведение мероприятий с целью установления угрозы людям, путей и способов их спасения и путей распространения горения;

Их бездействие привело к уничтожению огнем 8 тыс. га лесных насаждений на территории лесоохотничьих хозяйств Луганской области, чем нанесен государству ущерб в размере 5,2 млрд гривен.

Кроме того, пожар привел к уничтожению или повреждению частных домовладений, чем причинен вред гражданам.

Следователи Теруправления ГБР Краматорска объявили двум должностным лицам подозрение в служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В случае доказательства вины им грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточного домашнего ареста, а также об отстранении начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области от должности.