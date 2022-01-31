Следователи ГБР сообщили о подозрении руководителю ГосЧС Луганской области и бывшему начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебная халатность которых нанесла государству ущерб на сумму более 5 миллиардов гривен. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе бюро.
В ходе досудебного расследования следователи установили, что в начале июля 2020 должностные лица ГосЧС и управления ЛХГ владели информацией о возникновении крупного лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области.
Однако должностные лица:
• не приняли надлежащих мер по локализации пожара;
• не обеспечили эффективное взаимодействие между возглавляемыми ведомствами;
• несвоевременно создали штаб для борьбы с пожаром;
• не обеспечили эффективное использование техники с целью локализации и ликвидации пожара с учетом сложных погодных условий;
• не организовали проведение мероприятий с целью установления угрозы людям, путей и способов их спасения и путей распространения горения;
Их бездействие привело к уничтожению огнем 8 тыс. га лесных насаждений на территории лесоохотничьих хозяйств Луганской области, чем нанесен государству ущерб в размере 5,2 млрд гривен.
Кроме того, пожар привел к уничтожению или повреждению частных домовладений, чем причинен вред гражданам.
Следователи Теруправления ГБР Краматорска объявили двум должностным лицам подозрение в служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
В случае доказательства вины им грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточного домашнего ареста, а также об отстранении начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области от должности.
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