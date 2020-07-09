По состоянию на 5:00 9 июля продолжается тушение отдельных очагов тления на всей площади пожара в Луганской области (ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. Га), сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Остаются два основных отдельных очага пожара в 23 квартале Боровского лесничества ГП «Северодонецкое ЛОХ» и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Северодонецккомунсервис» на площади около 6 га (22 квартал Боровского лесничества ГП «Северодонецкое ЛОХ»).

В настоящее время угрозы распространения нет. Но тушение пожара осложняется порывистым ветром 7-9 м/с.

Создано 6 оперативных участков, определены их руководители и поставленны задачи по тушению очагов горения. К тушению пожара всего привлечено 294 единиц техники и 1425 человек личного состава, от ГосЧС привлечено пожарно-спасательной техники 147 единиц техники и 667 личного состава.

Ориентировочно пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

По уточненным данным на 5:00 9 июля в результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей), 3 человека находятся на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно, без госпитализации. Всего обратилось за медицинской помощью 71 человек.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основных версии возникновения пожара.

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.