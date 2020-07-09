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В 17:40 9 июля удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пока остаются три очаги тления.

Угрозы распространения огня нет.

К тушению привлечены 1 тыс. 494 чел. и 293 ед. тех., из них от ГосЧС 736 чел. с и 146 ед. техники (в том числе 2 самолета Ан-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сбросы - 16 т воды).

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГосЧС.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По данным на 9 июля в результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основных версии возникновения пожара.

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.
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