Благодаря электрической подстанции, которую открыли в Кременной на Луганщине, во время масштабных лесных пожаров удалось удержать электроснабжение потребителям.

Об этом сегодня, 9 июля, заявил глава областной госадминистрации Сергей Гайдай во время официального ввода в работу подстанции «Кременской», сообщает Укринформ.

«Этот объект построен в рекордно короткие сроки. Работа подстанции является стратегически важной для Луганщины, которая больше не является энергетическим островом. Так случилось, что испытания подстанции происходили во время пожара в Новоайдарском районе. И только благодаря новому объекту нам удалось удержать электропитание потребителей области на должном уровне. Кроме того, отныне область стала более привлекательной для будущих инвесторов», - акцентировал Гайдай.

Исполняющий обязанности председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отметил еще то, что подстанция в Кременной является важным сетевым элементом, необходимым для интеграции нашей энергосистемы системы в европейскую.

«Потому что на самом деле ключ к такой интеграции лежит на Востоке Украины и состоит в построении необходимой сети. И эта подстанция «Креминская» является последней важной вехой, которая уже позволила выстроить инфраструктуру, гарантирующую надежное питание потребителей в 2022 году, когда украинская энергосистема, по графику, должна быть отсоединена от России и Республики Беларусь», - отметил Кудрицкий.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По данным на 9 июля в результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

В 17:40 9 июля пожар удалось локализовать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основных версии возникновения пожара.

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.