На реках бассейна Припяти, на отдельных участках Днестра, Тисы и на Пруте ожидается подъем уровней воды, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 25-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями на 08:00 24 июня. Местами ожидается последующее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов.

25 июня продолжится формирование высокого дождевого паводка на Днестре, Тисе и Пруте. На отдельных участках Днестра, Тисы и на Пруте в Черновцах пройдет затопление и удержание воды в пойме, достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных приречных хозяйственных объектов, автодорог местного значения; начальное затопление приречных участков. В случае восстановления ливневых дождей остается вероятность формирования значительного местного и склонного стока, в горных районах бразование селевых потоков, может иметь негативные последствия.

В Днестре ожидается прохождение максимальных уровней воды паводка в см над нулем поста:

- 25 июня - г. Раздел - 400 - 440 см, затопление поймы (уровень воды на 24 июня на 8:00 - 330 см);

- днем ​​25 июня - г. Залещики - 880 - 930 см (максимальный расход 3900 - 4200 м3/с) - затопление поймы с/х угодий, приречных хозобъектов и домов в Борщевском и Залещицком районах Тернопольской области (уровень воды на 24 июня на 8:00 - 655 см).

По решению заседания рабочей группы Межведомственной комиссии по согласованию режима работы Днестровского водохранилища по пропуску дождевого паводка, которое состоялось 24 июня в течение 24-25 июня, решено повысить базисный среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС и установить расходом 2000 м3/с. При этом уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами р. Днестр приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

Паводок разрушил железнодорожные пути на Прикарпатье на перегонах Яремче - Микуличин и Микуличин – Ворохта.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

По состоянию на 7:00 25 июня в результате паводка в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов.