Из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГосЧС, по состоянию на 20:00 22 июня на территории Черновицкой области вблизи с. Банилов Вижненского района на р. Черемош произошел порыв дамбы №5 на отрезке около 10 метров. Вода пошла в водоотводный канал и частично произошло подтопление лесополосы и сельхозугодий на общей площади около 10 га. Местное население (с. Банилов - 75 человек, и с. Слобода-Банилов - 295 человек) об угрозе подтопления проинформированы. Определены транспорт для эвакуации населения и места его безопасного временного размещения.

В с. Бисков Путильского района в результате внезапного поднятия уровня воды в местном ручье произошло подтопление 3 жилых домов. Силами ГосЧС проведена откачка воды и работы по укреплению берегов.

Вблизи с. Розтоки Путильского района произошел подмыв подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги государственного значения Р-62 Черновцы - Верховина на отрезке протяженностью около 50 метров. Движение автомобильного транспорта временно приостановлено. Организован объезд.

В г. Вижница результате подъема уровня воды в р. Черемош произошло разрушение тела дамбы № 21 А, снесены габионы и продолжается размывание почвы. Существует угроза подтопления промышленной части города. Силами ГосЧС во взаимодействии со службой водного хозяйства проводятся мероприятия по укреплению берега и отвода воды.

На территории Ивано-Франковской области на территории 6 районов (Верховинский, Тлумацкий, Снятинский, Коломыйский, Тысменицкий районы и Ивано-Франковский городской совет) подтоплено 12 жилых домов, 24 дворов и более 5 га сельхозугодий.

В с. Красник Верховинского района произошел сдвиг почвы на дорогу местного значения в двух местах протяженностью 36 м и 20 м. В настоящее время отсутствует транспортное сообщение с 6 населенными пунктами (с. Дземброня, с. Быстрец, с. Топильче, с. Зеленое, с. Яворник, хутор Шибене). На участке дороги между оползнями, длиной 2 км временно ограничен проезд 26 транспортных средств, из них 11 микроавтобусов, в которых находится ориентировочно 185 человек местного населения и туристических групп. Возможен пешеходный проход.

В с. Довгопилля Верховинского района произошел оползень, в результате чего разрушено хозяйственное здание в частном хозяйстве.

В с. Белая Река Верховинского района в результате подъема уровня воды в р. Черемош и выходом воды на автомобильную дорогу сообщением Гринява-Голошина (протяженностью 100 м, уровень воды на дороге 40 см) затруднено транспортное сообщение с с. Пробойная, с. Голошина, с. Грамотное.

В с. Гринява Верховинского района в результате поднятия уровня воды в р. Белый Черемош разрушены 2 пешеходных мостика, подтоплена часть проезжей части дороги в двух местах, протяженностью ориентировочно 30 м и 100 м (уровень воды на дороге 20-30 см, местами до 1 м). Временно отсутствует транспортное сообщение с с. Грамотное и с. Пробойная.

Для доставки продуктов питания в труднодоступные места на территории Верховинского района привлечен вертолет ГосЧС (загружено более 2 тонны продуктов питания) для жителей, с которыми из-за непогоды отсутствует транспортное сообщение.

Всего к работам по ликвидации последствий непогоды от ГосЧС привлечено 75 человек и 19 ед. техники (Черновицкая - 35 человек и 7 ед. техники, Ивано-Франковская - 40 человек и 12 ед. техники).