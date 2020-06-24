По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

Об этом было заявлено на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Отмечается, что сейчас во всех регионах осадки постепенно прекращаются. Тем не менее, еще возможно существенное повышение воды в водоемах региона, в частности в реке Днестр.

По итогам заседания было принято протокольное решение по комплексу неотложных мер по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. Среди этих мер, в частности, предусматривается: постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках региона с целью своевременного принятия мер, организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения; надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний из-за загрязнения колодцев.

Кроме того, до 1 июля 2020 году должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров нанесенного ущерба и определения объемов средств, необходимых для их восстановления; пострадавшее население должно получить финансовую помощь от государства.

Министерство внутренних дел со своей стороны должно организовать охрану объектов критической инфраструктуры, зданий и имущества населения, эвакуировано из опасных территорий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что завтра, 25 июня, состоится внеочередное заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий непогоды. «Министерство экономики прошу совместно с председателями ОГА на завтрашнее внеочередное заседание правительства подготовить ориентировочный расчет, какие средства надо выделять для ликвидации последствий стихии, чтобы правительство могло принять соответствующее решение. По мере того, как будем вести расчеты и разрабатывать проектно-сметную документацию, будем определяться и выделять дополнительные средства в случае необходимости. Завтра этот вопрос должен быть рассмотрен на Кабмине безотлагательно», - заявил Шмыгаль.

Также глава правительства поручил ГосЧС направить усилия на сохранение инфраструктуры, в частности мостов. «Мы знаем, что делать и имеем последовательный план. В первую очередь надо помочь людям, дать им сейчас воду, продукты и крышу над головой. Мы овладеем ситуацией и начнем полностью восстанавливать инфраструктуру и жилье в пострадавших регионах», - подытожил Шмыгаль.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов. К 29 населенным пунктам нет подъезда. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове. Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.