Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що влада вже розпочала підготовку до весняних паводків.

Про це вона написала в Telegram.

Як вона зазначила, цьогоріч підвищення водності річок розпочнеться наприкінці березня.

Потенційна небезпека зберігається для центральних областей, також складна ситуація може виникнути в Карпатському регіоні та на Одещині.

За словами Свириденко, в кожній області розгорнуть ситуаційні центри. Крім того, буде забезпечена комунікація між ОВА та ДСНС, а також здійснюватиметься постійний контроль гідрологічної обстановки.

Окремо мають бути сформовані резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації потенційних наслідків.

“Готуємо також механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень. Створюємо Комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, та додаткової підтримки вразливих груп”, – підсумувала прем’єрка.