По состоянию на сейчас полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района, сообщает пресс-служба полиции.

В связи с тем, что уровень воды в местных водоемах значительно повысился, река Тиса разлилась на проезжую часть.

Движение по автодороге в населенных пунктах Костиловка, Рахов, Билын, Квасы и Ясиня, для недопущения аварийных ситуаций и содействия в ликвидации последствий непогоды полностью перекрыто сотрудниками полиции.

На местах стихийного бедствия работает личный состав отделений полиции.

Из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности. Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.