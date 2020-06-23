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По состоянию на сейчас полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района, сообщает пресс-служба полиции.

В связи с тем, что уровень воды в местных водоемах значительно повысился, река Тиса разлилась на проезжую часть.  

Движение по автодороге в населенных пунктах Костиловка, Рахов, Билын, Квасы и Ясиня, для недопущения аварийных ситуаций и содействия в ликвидации последствий непогоды полностью перекрыто сотрудниками полиции.

На местах стихийного бедствия работает личный состав отделений полиции.

Из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.    Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.
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