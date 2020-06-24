Паводок разрушил железнодорожные пути на Прикарпатье на перегонах Яремче - Микуличин и Микуличин – Ворохта, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Поэтому со вчерашнего дня было временно остановлено движение пригородных поездов № 6402/6401 Ивано-Франковск-Ворохта-Ивано-Франковск. Работы по ликвидации последствий стихии проводит Ивано-Франковская дистанция пути»,- написал он в Facebook.

Это единственная железнодорожная ветка, соединяющая Ивано-Франковск с Закарпатьем, проезд пассажирских и грузовых поездов по ней теперь невозможен.

Последствия подтоплений на дорогах ликвидируют Службы дорог вместе с подрядчиками. Больше всего от наводнения пострадали дороги Н-09 и Р-24.

«Работы не останавливаются ни на минуту. Мы на связи 24/7», - заверил министр.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

Полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье-Ивано-Франковск в пределах Раховского района.

По состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове. Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.

Укрзализныця до преодоления последствий непогоды отменила курсирование 7 пригородных поездов на отдельных направлениях.