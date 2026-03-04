﻿
Надзвичайні події

В Україні вже зафіксовано понад 800 підтоплень через весняне водопілля

В Україні з початку весняного водопілля вже зафіксовано понад 800 випадків підтоплень, на більшість із яких оперативно відреагували рятувальники. Про це під час брифінгу повідомив представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За словами директора департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктора Вітовецького, служба сформувала спеціальні загони для боротьби з паводками, які наразі перебувають у режимі готовности. Підрозділи забезпечені насосами, мотопомпами та снігоходами для роботи в ускладнених умовах.

Найбільше підтоплень зараз фіксують в Одеській та Черкаській областях, де роботи з ліквідації наслідків тривають.

Начальниця відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру ДСНС Вікторія Корнієнко повідомила, що цього року на більшості річок очікується водопілля в межах або нижче кліматичної норми. Водночас на малих річках Харківської області та притоках Південного Бугу можливі показники вище середньобагаторічних значень.

За її словами, на річках уже спостерігається підвищення рівня води, і процеси весняного водопілля триватимуть. Різких змін погодних умов поки не прогнозують.

Через активне танення снігу можливий вихід води на заплави у Волинській, Львівській, Харківській, Чернігівській, Сумській та Київській областях.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ДСНСповіньпідтопленняпаводокВіктор Вітовецький
