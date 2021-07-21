Убытки от паводка, который имел место в июле текущего года на территории отдельных населенных пунктов Раховского района, составляют около 160 млн грн, сообщили ForUm’у в ГосЧС Закарпатья.

«Стихия, которая прошлась по Раховскому району, нанесла немалый ущерб жителям и инфраструктуре населенных пунктов: подтоплены 192 домохозяйства, 93 жилых дома, две дороги областного значения, десять автодорог коммунальной собственности. Также разрушено три жилых дома, одна трансформаторная станция, почти пять километров дорог областного значения, более 50 мостовых переходов и четыре участка береговых и 48 лесных мостов. Кроме этого зафиксировано 29 участков оползней объемом более 4000 кубических метров, а 20 домов продолжают находиться в зоне оползней», - говорится в сообщении.

Десять дней на Раховщине продолжались работы по ликвидации последствий стихии.

Ежедневно на ликвидации последствий паводка привлекалось около 30 человек подразделений ГосЧС и спецтехника. Также параллельно проводились работы по поиску местного жителя, который исчез во время развития паводковой ситуации. Спасатели обследовали русло и берега местной реки и реки Тиса. Пройдено десятки километров. К сожалению, тело мужчины до сих пор не найдено.

В настоящее время завершается работа по оформлению соответствующих актов обследований и в ближайшие дни состоится заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая должна предоставить классификацию данной чрезвычайной ситуации.