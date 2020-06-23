По данным Укргидрометцентра, 23-25 ​​июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды, сообщает Управление ГосЧС в Ивано-Франковской области.

На отдельных участках рек бассейнов Днестра, Прута, Тисы возможен выход воды на пойму и достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных приречных хозобъектов, автодорог местного значения; начальное затопление приречных участков городов Черновцы, Ивано-Франковск, в Черновицкой области затопления объектов пограничной службы.

При сильных ливнях остается вероятность формирования значительного местного и склонного стока, в горных районах образования селевых потоков, что может иметь негативные последствия.

Как сообщает издание Galka со ссылкой на главу облгосадминистрации Виталия Федорова, произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов.

Пострадали и дороги, в частности, государственного значения.

«В Микуличине произошел оползень. Движение транспорта идет. На дороге работает спецтехника. Кроме того, полностью перекрыта дорога «Крыворивня – Черновцы», - говорит Федоров.

Дорога на Буковель в двух местах разрушена и заблокирована.

Чиновник добавил, из самых опасных районов эвакуировали беременных. Благотворители же собрали три тонны продуктов, которые раздадут в «отрезанные» населенные пункты.

На вопрос об убытках Федоров ответил, что непогода продолжается, поэтому подсчеты ведутся.

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Чиновник добавил, ситуация еще не до конца понятна, а пик непогоды ожидаются на завтра, 24 июня.