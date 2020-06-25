Дело убийства журналиста Павла Шеремета - одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно. Главная цель расследования этого дела - установить всех причастных, вплоть до заказчиков.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он рассказал, что убийство журналиста было хорошо продумано: все были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро.

«Во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди, за ними следили, проверяли их походки и т.д», - добавил он.

По его словам, дело Шеремета - это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, порядка 15 человек.

«Задача полиции - найти виновных, задача прокуратуры - не допустить преследования невиновных», - сказал Геращенко.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства,

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.