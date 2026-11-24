Міністри оборони України Євген Хмара та Німеччини Борис Пісторіус досягли попередніх домовленостей щодо отримання Україною додаткових ракет-перехоплювачів.

"У контексті захисту неба сфокусувалися на кроках для отримання додаткових ракет-перехоплювачів. Міністри досягли попередніх домовленостей за цим напрямком", - повідомляє Міноборони.

Головною темою переговорів було посилення підтримки України перед зимою, зокрема зміцнення ППО. Сторони також обговорили співпрацю оборонних комплексів, закупівлі БпЛА для України на 2027 рік і обмін досвідом.

Україна та Німеччина вже реалізують шість флагманських проєктів спільного виробництва загальною вартістю понад €1 млрд.

"Ми не просто купуємо зброю в Німеччині – ми створюємо її разом", – наголосив Хмара.

У 2026 році ФРН стала найбільшим партнером України за обсягом військової допомоги, надавши €11,5 млрд.

Фото: Міноборони.