Міністри оборони України Євген Хмара та Німеччини Борис Пісторіус досягли попередніх домовленостей щодо отримання Україною додаткових ракет-перехоплювачів.
"У контексті захисту неба сфокусувалися на кроках для отримання додаткових ракет-перехоплювачів. Міністри досягли попередніх домовленостей за цим напрямком", - повідомляє Міноборони.
Головною темою переговорів було посилення підтримки України перед зимою, зокрема зміцнення ППО. Сторони також обговорили співпрацю оборонних комплексів, закупівлі БпЛА для України на 2027 рік і обмін досвідом.
Україна та Німеччина вже реалізують шість флагманських проєктів спільного виробництва загальною вартістю понад €1 млрд.
"Ми не просто купуємо зброю в Німеччині – ми створюємо її разом", – наголосив Хмара.
У 2026 році ФРН стала найбільшим партнером України за обсягом військової допомоги, надавши €11,5 млрд.
Фото: Міноборони.Автор: Галина Роюк