Польща у ніч на 24 листопада залучила сили протиповітряної оборони через російську атаку по Україні.

"У зв'язку з ударами Російської Федерації по об'єктах на території України, завданими із застосуванням засобів повітряного нападу, було задіяно відповідні сили та засоби системи протиповітряної оборони Польщі", - повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Такі заходи мають запобіжний характер і спрямовані на захист повітряного простору Польщі, зокрема в районах, що межують із зонами під загрозою.

Командування постійно моніторить ситуацію, підпорядковані сили перебувають у готовності до негайного реагування.

Під час атаки на західні області України російський безпілотник порушив повітряний простір Польщі. Проте військові країни не відкривали вогонь, адже це, за їх словами, могло б створити загрозу для цивільного населення.

"Ситуація постійно контролювалася, було надано дозвіл на знищення об'єкта. Після зміни курсу безпілотного літального апарата на східний напрямок, враховуючи потенційну загрозу для цивільного населення та можливі наслідки збиття об'єкта, було прийнято рішення утриматися від застосування озброєння у зв'язку з наявним ризиком завдання шкоди", - йдеться у повідомленні.

Фото: Оперативне командування Збройних Сил Польщі.