24 листопада російські війська атакували Запоріжжя.

"Ворог завдав ударів по місту. Зруйновано приватний житловий будинок, частково зруйновано п'ятиповерхівку. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, об'єкт транспортної інфраструктури", - сказав повідомив в.о. голови Запорізької ОДА Михайло Семікін.

Одна жінка – у тяжкому стані, у неї мінно-вибухова та черепно-мозкова травми.

Семікін повідомив про двох загиблих внаслідок російської атаки. Ще 40 людей отримали поранення, серед них четверо дітей. Наймолодшій дитині ще немає року, іншим – 4, 6 і 16 років.

Фото: Запорізька ОВА.