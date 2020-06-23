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Жители многоэтажного дома по улице Соломии Крушельницкой в Киеве, где 21 июня произошел смертельный взрыв, указали на странные моменты, предшествовавшие трагедии, сообщает «Апостроф».

По словам жительницы одной из квартир Оксаны Ходулич, накануне взрыва у большинства людей в подъезде сняли газовые счетчики и вместо них поставили заглушки-трубочки. Вероятно, эта конструкция не соответствовала правилам техники безопасности.

«Я слышала запах (газа. – Ред.). Он был ванной и туалете, шел от вентиляции и на кухне. Я думала, что это так травили тараканов, поэтому и запах. Но не могли так травить тараканов, ведь запах был каждый день и шкафчики на кухне постоянно наполнялись этим запахом», - рассказала другая жительница дома Татьяна Алексеевна.

Она добавила, что если в какой-то квартире слетала эта заглушка, которую поставили вместо счетчика, то газ шел на полную мощность.

«Когда заглушку ставили мне, я попросила мастера, чтобы он это место намазал мылом и включил газ, чтобы проверить пропускает или нет. Если бы не попросила, он бы ушел. Но все ли сделали так, как сделала я?» - уточнила женщина

Татьяна Алексеевна рассказала, что в квартире, где был эпицентр взрыва, жила Людмила Яковлевна, которая вела очень активную жизнь, занималась йогой, ездила в Индию, поэтому в версию о самоубийстве многие не верят.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.
ForUm

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