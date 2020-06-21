В результате взрыва в доме по улице Соломии Крушельницкой,1/5 в Дарницком районе Киева погибли три человека, сообщает ГСЧС по состоянию на 20 часов.
«По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибших человека», - говорится в сообщении службы.
Как и ранее, сообщается о 23 эвакуированных и 3 деблокированных людях.
Напомним, в Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве, который произошел утром в воскресенье, 21 июня. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.
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