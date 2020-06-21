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В воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места происшествия.

«Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и работники Национальной полиции. От ГСЧС привлекли 46 спасателей и 9 единиц техники.
ForUm

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