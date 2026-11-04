Угорщина планує відмовитися від російського газу до осені 2027 року

Угорщина має намір припинити використання російського природного газу до осені 2027 року відповідно до загальноєвропейського плану відмови від таких постачань. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан в інтерв’ю виданню Telex.

Відповідаючи на запитання, чи планує Будапешт зберегти російський газ як альтернативне джерело постачання, очільниця МЗС зазначила, що уряд орієнтується на встановлені Європейським Союзом терміни.

За її словами, ЄС визначив осінь 2027 року кінцевим терміном для припинення імпорту російського природного газу.

Орбан додала, що Угорщина спільно зі США та сусідніми державами працює над розширенням альтернативних маршрутів постачання енергоресурсів. Зокрема, угорська компанія MOL готує нафтопереробні заводи до можливого отримання нафти неросійського походження через хорватський нафтопровід JANAF, який забезпечує альтернативний маршрут із півдня.

Міністерка також висловила підтримку санкційній політиці ЄС щодо росії, назвавши обмеження одним із найважливіших інструментів об'єднання.

Вона наголосила, що Будапешт підтримує санкції та інші рішення, які не суперечать інтересам Угорщини й можуть сприяти припиненню російської агресії. За словами Орбан, Євросоюз уже ухвалив понад 20 пакетів санкцій.