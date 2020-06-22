В результате взрыва дома в Киеве разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж, сообщила пресс-служба МВД.

Повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 граждан.

«По состоянию на 9:00 22 июня на месте чрезвычайной ситуации найдены 3-е погибших людей (двух женщин 1943 и 1974 года и мужчины 1991 года рождения), 5 человек травмированы», - сообщили в ведомстве.

Силы ГосЧС во взаимодействии с коммунальными службы города провели разведку завала на наличие живых людей с привлечением кинологических расчетов, укрепили межэтажные перекрытия с 1 по 7 этажи (установлены металлические распорки), провели разборку завала с 6 по 5 этажи, продолжается разборка завала на 4 этаже.

В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники, спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана.

Психологи оказывают помощь родственникам погибших и жителям дома.

52-х жителей поврежденного подъезда №6 разместили в школе-интернате №12 и общежития Укрзализныци, организовано питание.

Жителям близлежащего подъезда №5 (зарегистрировано 71 человек), в сопровождении спасателей разрешено забрать из своих квартир документы и вещи первой необходимости и предложено расселиться в школе-интернате №12.

Работники Нацполиции и военнослужащие Нацгвардии обеспечивают правопорядок, охрану дома и прилегающей территории. Всего для проведения работ привлечено более 460 работников и 70 единиц техники, в том числе от ГосЧС – около 170 бойцов и 30 единиц техники.

Правоохранители устанавливают причины взрыва. Предварительно, данное событие будет классифицировано как чрезвычайная ситуация местного уровня.

Координация работ осуществляется Штабом по ликвидации чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве, который произошел утром в воскресенье, 21 июня. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.