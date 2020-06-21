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В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве, который произошел утром в воскресенье, 21 июня. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в комментарии журналистам, сообщает МВД Украины в Facebook.

«Есть две рабочие версии. Одна — взрыв газа и следующая — взрывного устройства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы», — сказал он, добавив, что понадобится 30−40 минут для установления причины взрыва.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва обрушились четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 Дарницкого района Киева. Сейчас известно о двух погибших.

Предварительной причиной ГСЧС назвала газовоздушную смесь без последующего горения.

Продолжается эвакуация жителей дома.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. Сейчас сообщается, что погибло два человека.
ForUm

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