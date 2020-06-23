Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на столичных Позняках тело еще одного погибшего, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГосЧС найдено тело погибшего мужчины 1976 г. р., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: 2-х женщин 1943 г. р. и 1974 г. р., а также 3-х мужчин 1991 г. р., 1967 г. р., 1976 г. р.», – говорится в сообщении.

Всего на месте происшествия работает 42 единицы техники и 211 человек, из них от ГосЧС 19 ед. техники и 91 чел. личного состава в том числе 1 кинологический расчет.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.