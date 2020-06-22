Суд отказался отпустить под домашний арест бывших полицейских из Кагарлыка Киевской области Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в групповом изнасиловании и превышении служебных полномочий.



Об этом сообщила адвокат потерпевшей Елена Сотник, передает УНИАН.

Отмечается, что Кузив и Сулима подали апелляцию на решение Голосеевского райсуда Киева, отправившего их под арест. Экс-полицейские добивались, чтобы их выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест. Апелляционный суд Киева отказал им.



Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.

Подозреваемые в изнасиловании не признают вину и заявляют, что факта изнасилования не было.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили 10 сотрудников.

Кагарлицкий отдел полиции был расформирован, 60 полицейских выведены за штат.