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Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в четверг, 18 июня, придет в Печерский суд, где ему должны избирать меру пресечения, похороны его отца перенесли.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

«Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня», — написал он.

Цеголко уточнил, что панихиду отслужат в 10:00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре.

По словам пресс-секретаря, прощание с Алексеем Порошенко состоится в 12:00 по адресу Институтская, 7.

Как сообщал ForUm, следователи ГБР планировали ходатайствовать об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

В бюро утверждают, что прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении Порошенко.

В то же время адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что 10 июня допрос Порошенко по делу о перемещении через границу картин не состоялся. Зато ему пытались сообщить о подозрении в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Семочко. В то же время Порошенко не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.

Порошенко отметил, что не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано не в установленный законом способом, поскольку сообщать о подозрении народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила уведомление о подозрении.

Отец пятого президента Украины Алексей Иванович Порошенко умер 16 июня.
ForUm

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