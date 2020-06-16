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Умер отец пятого президента Украины Алексей Иванович Порошенко.

«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко», - сообщила пресс-служба Европейской Солидарности.

«Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжкой утраты – смерти отца и друга, наставника и советчика. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби», - сообщили в политсиле.

Алексей Порошенко родился 11 июня 1936 года.
ForUm

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