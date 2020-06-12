Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным лицом предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере 6 млн долл.

Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

У супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.

В связи с этим президент переходит на особый режим работы.

Кабинет Министров согласовал проекты постановлений о создании и ликвидации районов, согласно которым в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и созданы 129 новых.

Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры.

На внеочередном заседании правительства принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

Также принято решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированной Россией АР Крым.

Украина получила первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой 18-месячной stand by программы сотрудничества Украины и Фонда.

Кабинет Министров на внеочередном заседании, 12 июня, принял постановление об утверждении программы деятельности правительства и признал утратившим силу постановление КМУ от 2 апреля 2020 №270, которым был утвержден предварительный проект программы.

Президент Владимир Зеленский назначил главой Запорожской облгосадминистрации Виталия Боговина.

За сутки 11 июня в Украине диагностировали 683 новых случая заболевания COVID-19, 426 больных выздоровели, 16 – умерли.

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 95 человек. Среди них - 16 медиков.

За пятым президентом Украины, лидером партии «Европейская Солидарность» Петром Порошенко ведется незаконная слежка, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему оперуполномоченному одного из отделов Криворожского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, который на время совершения уголовного преступления занимал должность работника сектора превенции одного из отделений полиции того же отдела полиции.

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности», его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции закона.

Правительство не планирует в ближайшее время менять систему управления карантинными мероприятиями в Украине и отказываться от адаптивного карантина, но в случае существенного роста заболеваемости в более чем 10 областях, карантин может быть усилен по всей стране.

Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском к бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Береговский и Болградский районы давно существуют в составе Украины и будут существовать исключительно в составе Украины, а вопроса о национальных автономиях на территории Украины на данный момент нет на повестке дня, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.