Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным лицом предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере 6 млн долл.
Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
У супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.
В связи с этим президент переходит на особый режим работы.
Кабинет Министров согласовал проекты постановлений о создании и ликвидации районов, согласно которым в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и созданы 129 новых.
Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры.
На внеочередном заседании правительства принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.
Также принято решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированной Россией АР Крым.
Украина получила первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой 18-месячной stand by программы сотрудничества Украины и Фонда.
Кабинет Министров на внеочередном заседании, 12 июня, принял постановление об утверждении программы деятельности правительства и признал утратившим силу постановление КМУ от 2 апреля 2020 №270, которым был утвержден предварительный проект программы.
Президент Владимир Зеленский назначил главой Запорожской облгосадминистрации Виталия Боговина.
За сутки 11 июня в Украине диагностировали 683 новых случая заболевания COVID-19, 426 больных выздоровели, 16 – умерли.
Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 95 человек. Среди них - 16 медиков.
За пятым президентом Украины, лидером партии «Европейская Солидарность» Петром Порошенко ведется незаконная слежка, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему оперуполномоченному одного из отделов Криворожского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, который на время совершения уголовного преступления занимал должность работника сектора превенции одного из отделений полиции того же отдела полиции.
В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности», его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции закона.
Правительство не планирует в ближайшее время менять систему управления карантинными мероприятиями в Украине и отказываться от адаптивного карантина, но в случае существенного роста заболеваемости в более чем 10 областях, карантин может быть усилен по всей стране.
Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском к бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.
Береговский и Болградский районы давно существуют в составе Украины и будут существовать исключительно в составе Украины, а вопроса о национальных автономиях на территории Украины на данный момент нет на повестке дня, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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