Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему оперуполномоченному одного из отделов Криворожского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, который на время совершения уголовного преступления занимал должность работника сектора превенции одного из отделений полиции того же отдела полиции.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, полицейский подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 121 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в августе 2018 на одной из улиц Кривого Рога двое сотрудников полиции необоснованно обвинили двух несовершеннолетних в незаконном хранении и приобретении наркотических веществ. Поэтому подростки попытались сбежать от правоохранителей. Во время побега один из пострадавших упал на землю, а полицейский, его догнал и совершил 2 выстрела в него.

В результате 17-летний пострадавший получил огнестрельное пулевое проникающее ранение правой половины грудной клетки, которое по заключению судебно-медицинской экспертизы относится к тяжким телесным повреждениям. Пуля до сих пор находится в легких пострадавшего.

Работники Нацполиции Кривого Рога скрывали данные сведения почти год и только в августе 2019 начали расследование по данному факту. Кроме того, указанное уголовное производство по апрель текущего года расследовал орган полиции, в котором работал подозреваемый, и фактически досудебное расследование по нему не проводилось.

В апреле 2020 после поступления материалов этого уголовного производства в территориальное управление Государственного бюро расследований досудебное расследование было активизировано и менее чем за 2 месяца следователи ГБР собрали необходимую доказательную базу для привлечения виновного к ответственности.

Следователи ГБР в рамках досудебного расследования предоставят оценку действиям руководства и должностных лиц Национальной полиции Кривого Рога на предмет наличия признаков сокрытия тяжкого преступления своего коллеги.

Сейчас следователи ГБР подготовили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.