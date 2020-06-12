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Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 95 человек. Среди них - 16 медиков. Один больной умер, сообщил мэр столицы Киева Виталий Кличко.

«На сегодня в столице уже 3766 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Среди заболевших 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет и четыре девочки - от младенца менее одного месяца до 17 лет. А также 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. И пятеро мальчиков – от одного года до 13.

В медучреждения столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 79 человек. Всего коронавирус преодолели 1132 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 24, в Дарницком - 23 и в Оболонском районе - 11 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 11 июня в Украине диагностировали 683 новых случая заболевания COVID-19, 426 больных выздоровели, 16 – умерли. Всего за время пандемии коронавирус обнаружили у 29 753 жителей Украины.
ForUm

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