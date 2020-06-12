В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности», его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции настоящего Федерального закона.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном сайте суда.

Напомним, Верховная Рада приняла «антиколомойский закон» на внеочередном заседании 13 мая.

Принятие «антиколомойского закона» было последним условием подписания Украиной новой программы с Международным валютным фондом.

Банковский закон устанавливает, что бывшие и нынешние владельцы банков, права которых были нарушены из-за незаконного акта НБУ, Фонда гарантирования, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку или решения Кабмина, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

В случае если решение НБУ об отнесении любого банка к категории неплатежеспособных суд признает незаконным, это не позволит вернуть банк его бывшему владельцу.

21 мая его подписал президент Владимир Зеленский и 23 мая он вступил в силу.