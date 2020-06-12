Президент Владимир Зеленский назначил главой Запорожской облгосадминистрации Виталия Боговина.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский уволил Виталия Туринка с этой должности.

Виталий Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП «Бизон-Тех 2006», на выборах баллотировался в Верховную Раду по 78-му округу от «Слуги народа».

Туринок был назначен на должность в сентябре 2019.

В 2003-2011 годах был председателем правления Ривненского домостроительного комбината, с 2012 года – менеджером по вопросам регионального развития этого комбината.