Президент Владимир Зеленский назначил главой Запорожской облгосадминистрации Виталия Боговина.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Другим указом Зеленский уволил Виталия Туринка с этой должности.
Виталий Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП «Бизон-Тех 2006», на выборах баллотировался в Верховную Раду по 78-му округу от «Слуги народа».
Туринок был назначен на должность в сентябре 2019.
В 2003-2011 годах был председателем правления Ривненского домостроительного комбината, с 2012 года – менеджером по вопросам регионального развития этого комбината.
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