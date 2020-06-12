За пятым президентом Украины, лидером партии «Европейская Солидарность» Петром Порошенко ведется незаконная слежка, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» в Верховной Раде Артур Герасимов обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи жилья Порошенко. Герасимов отметил, что «Европейская Солидарность» требует от президента Зеленского ответа на вопрос, кто и с какой целью санкционирует незаконные слежки за лидером партии.

«Вчера недалеко от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen, и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя. А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Порошенко ведется незаконная слежка», - заявил Герасимов.

«Мы обращаемся к Зеленского, который, как мы все услышали по заявлениям его соратников, сосредоточил у себя абсолютную власть в стране: кто ведет это незаконную слежку? Потому что все понимают, что центр этого незаконной слежки, центр незаконного прослушивания телефонов лидеров оппозиции, и пульт от всего этого находится на улице Банковой», - убежден Герасимов.

Напомним, 10 июня Порошенко прибыл на допрос в ГБР.

Позже в Бюро сообщили, что он отказался от участия в допросе и «пытается покинуть» здание Государственного бюро расследований, однако прокуроры Офиса генпрокурора в здании ГБР якобы сообщили о подозрении Порошенко.

По словам адвоката, допрос не состоялся, а дело о картинах было поводом для вручения подозрения Порошенко по делу о назначении Семочко заместителем главы службы внешней разведки.

Следователи ГБР готовят ходатайство об избрании пятому президенту меры пресечения в виде содержания под стражей.