Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры, сообщает пресс-служба КСУ.

Отмечается, что 11 июня принял решение по делу по конституционному представлению 55 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины статьи 375 Уголовного кодекса Украины. Этим решением Суд признал неконституционным оспариваемую статью Кодекса.

Статьей 375 Кодекса установлена ​​уголовная ответственность судей за вынесение «заведомо неправосудного» приговора, решения, определения или постановления.

Авторы ходатайства отмечали, что сочетание слов «заведомо неправосудного» является оценочным, его содержание законодательно не определено, не обеспечивает предсказуемости применения оспариваемой нормы Кодекса. По мнению народных депутатов Украины, статья 375 Кодекса противоречит принципу верховенства права, нарушает требования ряда статей Основного закона Украины.

«Решая поднятый в конституционном представлении вопрос, Конституционный суд Украины исходит, в частности, из того, что в статье 375 Кодекса не установлено критериев, по которым можно определить, какой приговор, решение, постановление или постановление судьи (судей) является «неправосудным», а также не раскрыто содержание сочетания слов «заведомо неправосудного», что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификация которого осуществлена по этой норме», – подчеркнул в КСУ.

В решении отмечается, что уголовный закон (статья 375 Кодекса) должен соответствовать требованиям юридической определенности, ясности, недвусмысленности и предсказуемости.» Это является гарантией осуществления судьей правосудия на принципах верховенства права и эффективной реализации каждым конституционного права на судебную защиту», – заявили в суде.

«Установление уголовной ответственности за вынесение «заведомо неправосудного» судебного решения создает риски и возможности для влияния на судей. По мнению суда, конституционные предписания о независимости судей нивелируются вследствие юридической неопределенности статьи 375 Кодекса», – подчеркнули в КСУ.

Учитывая изложенное, Конституционный суд украины установил, что статья 375 Кодекса противоречит принципу верховенства права, а именно такой его элементу, как юридическая определенность, и не согласуется с принципами независимости судей, обязательности судебного решения, а следовательно, противоречит части первой статьи 8, частям первой, второй статьи 126, части первой, пункта 9 части второй статьи 129 Конституции Украины.

«Установив несоответствие Основному закону Украины статьи 375 Уголовного кодекса Украины, Конституционный суд Украины считает целесообразным отложить прекращение действия этой статьи на шесть месяцев со дня принятия судом решения о его неконституционности, в связи с чем Верховная Рада Украины должна привести нормативное регулирование, установленное этой статьей в соответствие с Конституцией Украины и настоящим решением. Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано» – сказано в сообщении.