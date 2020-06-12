Кабинет министров согласовал проекты постановлений о создании и ликвидации районов, согласно которым в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и созданы 129 новых.

Соответствующие проекты постановлений Кабмин принял на внеочередном заседании 12 июня, сообщает Укринформ.

«Проектами актов, которые разработаны на основе предложений рабочих групп при областных государственных администрациях и рабочей группы по разработке проекта изменений административно-территориального устройства Автономной Республики Крым, созданной при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, предлагается создать в Украине 129 районов, из них 10 в Автономной Республике Крым и 7 на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области и ликвидировать существующие 490 районов», - сказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышев во время рассмотрения проектов постановлений на заседании правительства.

Кроме уже указанных районов, постановлениями предусматривается формирование такого перечня районов: Винницкая область - 5 районов, Волынская область - 4 района, Днепропетровская - 6 районов, Донецка - 8 районов, Житомирская - 4 района, Закарпатская - 5 районов, Запорожская - 5 районов, Ивано-Франковская - 5 районов, Киевская - 6 районов, Кировоградская - 4 района, Луганская - 8 районов, Львовская - 7 районов, Николаевская - 4 района, Одесская - 6 районов, Полтавская - 4 районы, Ривненская - 4 района, Сумская - 5 районов, Тернопольская область - 3 района, Харьковская - 7 районов, Херсонская - 3 района, Хмельницкая-5 районов, Черкасская - 4 района, Черновицкая - 3 района и Черниговская - 4 района.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что число районов в Украине нужно сократить втрое.