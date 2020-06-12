Сегодня на внеочередном заседании правительства было принято решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированной Россией АР Крым, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

С 15 июня 2020 будет возобновлена ​​работа пунктов пропуска «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

«Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня , - сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако, обязательным остается необходимость соблюдать противоэпидемиологические требования - это контроль температуры тела и использование защитных масок и перчаток. Кроме того, все, кто пересекает границу, дает письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома». Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс. грн.

Напомним, 10 апреля на линии разграничения на Донбассе были открыты КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская».