У супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.
«Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил – маски, перчатки, минимум контактов»,- написала она в соцсети.
❗️❗️❗️Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. ⠀ Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... ⠀ Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку. ⠀ Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні. ⠀ ❓😷❓Чому я написала цей пост? Хочу, щоб усі пам'ятали: зарано втрачати пильність! Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті... ⠀ Багато хто каже: «Навіщо мені носити маску? Я не боюся заразитися!»🤦♀ ⠀ ⛔Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати про те, що інфікувався, не відчувати жодних симптомів і… бути НЕБЕЗПЕЧНИМ для тих, хто поруч. ⠀ Маска у громадському місці – це не тільки правило, а ще й знак поваги до інших людей! ⠀ Бережіть і поважайте себе та інших! Будьмо здорові!😷🍀
Зеленская отметила, что чувствует себя хорошо, но находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи.
Зеленский и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные.
Первая леди призвала украинцев не терять бдительность. Возвращаясь к активной социальной жизни, помнить, что от каждого зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомых людей.
«Маска для того, чтобы не заразить других! Ты можешь не знать о том, что заразился, не чувствовать никаких симптомов и... быть опасным для тех, кто рядом. Маска в общественном месте – это не только правило, но и знак уважения к другим людям!» - отметила Зеленская.
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