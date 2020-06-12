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Правительство не планирует в ближайшее время менять систему управления карантинными мероприятиями в Украине и отказываться от адаптивного карантина, но в случае существенного роста заболеваемости в более чем 10 областях, карантин может быть усилен по всей стране.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в рамках адаптивного карантина произошло смягчение ограничительных мер в целом в государстве. «Но в ряде областей мы еще не прошли до второго этапа карантина, не говоря уже о третьем или последующих этапах», - добавил премьер-министр.

Он также сообщил, что правительство плотно сотрудничает с руководителями областей, с городскими головами и другими представителями местного самоуправления. «Каждый из этих руководителей на своем уровне, понимая уровень угрозы и уровень заболеваемости, принимает конкретные меры и имеет все инструменты, чтобы на уровне комиссий техногенно-экологической безопасности принимать решения и предпринимать меры жестче», - сказал Шмыгаль. Он также добавил, что адаптивный карантин показал себя как действенный механизм, поэтому правительство не планирует в ближайшее время менять эту систему.

«Если в десяти или более областях мы будем видеть существенный рост заболеваемости, это будет поводом для принятия решения об усилении карантинных мероприятий в государстве», - отметил премьер-министр, добавив, что от второй волны пандемии никто не застрахован, но в большой степени это зависит от украинского общества и от отношения людей к соблюдению мер, ограничивающих распространение инфекции.
ForUm

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