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За сутки 11 июня в Украине диагностировали 683 новых случая заболевания COVID-19, 426 больных выздоровели, 16 – умерли.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Всего за время пандемии коронавирус обнаружили у 29 753 жителей Украины, более 13,5 тысяч выздоровели, 870 человек скончались.

Днем ранее сообщалось о 689 новых случаях инфицирования за сутки, 10 июня – 525 новых инфицированных, 9 июня – о 394 заболевших.
ForUm

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