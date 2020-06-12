Кабинет Министров на внеочередном заседании, 12 июня, принял постановление об утверждении программы деятельности правительства и признал утратившим силу постановление КМУ от 2 апреля 2020 №270, которым был утвержден предварительный проект программы, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при обсуждении проекта программы на заседании правительства отметил, что проект должен быть внесен в Верховную Раду уже сегодня. «Подготовленный проект программы деятельности правительства разработанный совместно с комитетами Верховной Рады. За основу взяты предвыборные программы президента Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа», указы президента, наработки Кабинета Министров, совместные наработки комитетов Верховной Рады. Документ структурирован и учитывает все векторы развития страны», - напомнил премьер.

Программа правительства - это «дорожная карта», реакция правительства на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также это план действий на средне- и долгосрочный период.

В программе задекларировано продолжение Украиной пути евроинтеграции посредством усиления курса сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» и обеспечения соответствия Украины критериям членства в ЕС, обновление положений Соглашения об ассоциации, внедрение определенных технических и административных стандартов НАТО.

Программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных он-лайн. Также программа содержит ряд мер, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Финансово-экономический блок программы предусматривает продолжение мероприятий по поддержке национального производителя и разработки и внедрения стимулов для развития бизнеса в Украине.

В частности, профильные министерства должны работать по следующим направлениям:

- увеличение количества занятых лиц в малом и среднем предпринимательстве,

- среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%,

- увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров,

- осуществление перехода от экспортно-сырьевой направленности к технологической,

- проведение прозрачной приватизации государственных предприятий,

- увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств, в том числе семейных фермерских хозяйств, за счет привлечения финансовых ресурсов в осуществление их хозяйственной деятельности,

- 10% валового внутреннего продукта Украины должна формировать ИТ-отрасль,

- обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% запланированного объема ВВП,

- оптимизация структуры и численности налоговых органов, и по другим направлениям.

Социальный блок программы правительства, в свою очередь, концентрирует внимание на следующих важнейших задачах:

- ежегодный перерасчет пенсий 11 млн пенсионеров,

- упрощение порядка назначения субсидий,

- рост количества реабилитационных учреждений, предоставляющих услуги по принципу «деньги ходят за человеком», на 10%,

- повышение размера помощи более 32 тыс. опекунам (попечителям) на 43 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и тому подобное.

«В результате реализации всех инициатив правительства мы планируем улучшить благосостояние украинцев. Социальные стандарты жизни людей вырастут, независимо от места проживания и социального статуса. Это главная цель нашей работы на должностях в правительстве», - прокомментировал содержание программы Шмыгаль.

Напомним, 4 июня Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программу действий правительства Дениса Шмыгаля.