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Береговский и Болградский районы давно существуют в составе Украины и будут существовать исключительно в составе Украины, а вопроса о национальных автономиях на территории Украины на данный момент нет на повестке дня, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я хочу сразу внести ясность для всех телезрителей: Береговский район давно и счастливо существует в составе Украины... И Болградский район давно и счастливо существует в составе Украины. И будут существовать исключительно в составе Украины оба этих района. И вопрос о каких-то национальных автономиях на территории Украины на данный момент не есть на повестке дня, и я не вижу, как они могут на этой повестке дня появиться», - сказал он в эфире программы «Право на власть», передает Интерфакс-Украина.

Кулеба подчеркнул, что заданием является нормализировать отношения с Венгрией без пересечения «красных линий», которые есть у Украины, разблокировать заседания Комиссии Украина-НАТО на наивысшем уровне, заблокированные Венгрией после принятия закона об образовании, а также договориться о совместных инвестиционных и инфраструктурных проектах на территории Закарпатской области, «когда украинские деньги и венгерские деньги будут сходиться и делать этот край успешным».

«Никаких специальных тайных задач передо мной не ставилось. Никаких тайных договоренностей мы не достигли», - подчеркнул министр, говоря о своем визите в Будапешт 29 мая.

Он напомнил, что во время визита было подписано соглашение о кредите на строительство дороги на Закарпатье. Также главы МИД Украины и Венгрии Кулеба и Сийярто договорились о том, что в промежутке времени между его визитом в Будапешт и июлем, когда, возможно, состоится визит премьер-министра Венгрии в Киев, будет проведено заседание трех межправительственных комиссий, в рамках которых стороны попробуют устранить противоречия. Также Кулеба передал проект украинского меморандума, который планируется подписать между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Виктором Орбаном, где будет урегулирован целый комплекс вопросов двусторонних отношений.

«Ни в одном из этих элементов, ни в одном из этих пунктов тема существования Береговского района не была предметом каких-то договоренностей», - отметил глава МИД.

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей. Например, на Закарпатье таких укрупненных районов будет 5 (раньше было 13). Неожиданностью и для общественности, и для экспертной среды стало появление Береговского района, о создании которого раньше речи не было. Похоже, что созданием такой административной единицы украинская власть идет на первые уступки Венгрии, считают эксперты.
ForUm

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