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Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, цель которой - поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

«Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косове, а также для Сил реагирования и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности», - пояснили в НАТО решение включить Украину в программу.

Будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от индивидуальных возможностей, которые помогут поддержать ее вклад, пояснили в НАТО. Это включает расширенный доступ к программам и учениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией.

«Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует неизменную приверженность Альянса своим партнерствам, несмотря на пандемию COVID-19», - прокомментировала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

краина сейчас является одним из шести партнеров расширенных возможностей вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на секторах, представляющих взаимный интерес.

В НАТО отдельно подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в Альянсе.

«Союзники по НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией», - резюмировали в Альянсе.

Напомним, Украина обратилась к НАТО с просьбой об участии в Программе расширенных возможностей 1 ноября 2019 года.

В начале мая 2020 года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина готова присоединиться к программе.
ForUm

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