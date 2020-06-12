Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным лицом предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере 6 млн долл, сообщает пресс-служба САП.

«Под процессуальным руководством САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его «правой руки», чиновника Управление ГФС в Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о прекращении уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Изъято 6 млн долл. США», – говорится в сообщении.

В настоящее время детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий лиц, которые предоставляли неправомерную выгоду.

Предварительно их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

По информации источников «Украинской правды», взятку давали за закрытие дела относительно «Бурисмы» (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского.