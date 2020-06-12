также в разделеОбщество
В ОРДЛО вспыхнули забастовки шахтеров
Аваков заявил, что не вмешивается в расследование дела Шеремета 12
Дело Гандзюк: суд одобрил принудительный привод Мангера 17
КСУ отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры 39
СБУ разоблачила бывшего милиционера-агента «ЛНР» 21
Ткаченко: Русскоязычные сериалы в Украине идут «на благо индустрии и экономики» 13
Экс-чиновника Укрзализныци подозревают в нанесении 854 миллионов убытков 16
Озвучены условия проведения ВНО в условиях карантина 41
Укрзализныця отстранила чиновника-фигуранта дела НАБУ 14
Минздрав разрешил праздновать свадьбы в Украине 16
Румынский пастух с отарой овец забрел на территорию Украины 72
Суд продлил досудебное расследование по делу Гандзюк 22
С 15 июня возобновляется работа КПВВ на админгранице с Крымом 22
Украина открыла пункты пропуска в аэропортах и разрешила въезд иностранцам 28
Кабмин по-новому поделил Украину на районы: 129 вместо 490 65
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 33
Шмыгаль: Число районов в Украине нужно сократить втрое 24
ГБР дважды сообщило о подозрении замглавы МИД, который фигурирует в деле Порошенко 26

Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным лицом предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере 6 млн долл, сообщает пресс-служба САП.

«Под процессуальным руководством САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его «правой руки», чиновника Управление ГФС в Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о прекращении уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Изъято 6 млн долл. США», – говорится в сообщении.

В настоящее время детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий лиц, которые предоставляли неправомерную выгоду.

Предварительно их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

По информации источников «Украинской правды», взятку давали за закрытие дела относительно «Бурисмы» (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги