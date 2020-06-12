Европейский парламент обещает пристально следить за делом пятого президента Украины, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, и предостерегает от его преследования в целях политической борьбы.

Об этом говорится в заявлении главы делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольда Ващиковского, главы делегации Европарламента в парламентской ассамблее Евронест Андрюса Кубилюса и вице-головы делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Траяна Бэсеску, сообщает «Европейская правда».

«Дело бывшего президента Порошенко будет пристально отслеживаться в этом органе (Европарламенте. - Ред.), и мы верим, что нынешняя администрация Украины будет придерживаться самых высоких стандартов верховенства права и справедливости», - добавили они.

Напомним, 10 июня Порошенко побывал на допросе в ГБР.

Позже в Бюро сообщили, что он отказался от участия в допросе и «пытается покинуть» здание Государственного бюро расследований, однако прокуроры Офиса генпрокурора в здании ГБР якобы сообщили о подозрении Порошенко.

По словам адвоката, допрос не состоялся, а дело о картинах было поводом для вручения подозрения Порошенко по делу о назначении Семочко заместителем главы службы внешней разведки.

Следователи ГБР готовят ходатайство об избрании пятому президенту меры пресечения в виде содержания под стражей.