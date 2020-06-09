Суд в Нидерландах в отношении катастрофы MH17 намерен привлечь к делу интервью бывшего главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает DW.

«Судья-председатель Хендрик Стинхейс сказал, что к материалам будет приобщено и недавнее нашумевшее интервью Гиркина», - говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.

На вторую сессию судебного процесса не явился ни один из четырех подозреваемых.

18 мая Гордон провел почти четырехчасовое интервью с террористом Игоремя Гиркиным (Стрелковым).

Журналист заявил, что взял интервью у бывших «прокурорши» аннексированного Крыма Натальи Поклонской и Гиркина, «в содружестве с украинскими спецслужбами».

В то же время в Службе безопасности Украины заявили, что проведение интервью с Поклонской и Гиркиным является инициативой Гордона.

Также СБУ пообещала провести проверку.

Национальная полиция дополнит подозрение Гиркину на основании данных, которые он озвучил в интервью.